В Петербурге выздоровела первая пациентка с «омикроном»

В комитете по здравоохранению Петербурга 29 декабря сообщили, что девушка выздоровела и была выписана из больницы на прошлой неделе. Как стало известно «Фонтанке», ковид проходил у неё не в тяжёлой форме, а какие-то выводы об особом течении «омикрона» можно будет сделать только после того, как врачи поработают с несколькими такими пациентами, через пару месяцев.



Это не первый случай обнаружения «омикрона» в Петербурге — второй выявили у прибывшего из Доминиканы. О его состоянии не сообщается.



Несмотря на угрозы распространения нового штамма, власти Петербурга решили смягчить ограничения и отложить QR-коды перед Новым годом.

