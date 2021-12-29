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В Петербурге выздоровела первая пациентка с «омикроном»

Врачи больницы им. Боткина в Петербурге закончили лечение первой пациентки с новым штаммом коронавируса «омикрон».

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В комитете по здравоохранению Петербурга 29 декабря сообщили, что девушка выздоровела и была выписана из больницы на прошлой неделе. Как стало известно «Фонтанке», ковид проходил у неё не в тяжёлой форме, а какие-то выводы об особом течении «омикрона» можно будет сделать только после того, как врачи поработают с несколькими такими пациентами, через пару месяцев.

Это не первый случай обнаружения «омикрона» в Петербурге — второй выявили у прибывшего из Доминиканы. О его состоянии не сообщается.

Несмотря на угрозы распространения нового штамма, власти Петербурга решили смягчить ограничения и отложить QR-коды перед Новым годом.

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Комментарии (12)

Sergik7
Всем медаль
ahma
В комитете по здравоохранению Петербурга 29 декабря сообщили, что девушка выздоровела и была выписана из больницы на прошлой неделе. Как стало известно «Фонтанке», ковид проходил у неё не в тяжёлой форме, (c) A чего она в больнице - то забыла? Или - процент госпитализации нужно наращивать?
Grend
Да что вы говорите!
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