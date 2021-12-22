Петербургская Ева с «омикроном» нашлась в Боткина. Адам пропал с радаров

«Первая подтвержденная пациентка в больнице имени Боткина. Состояние удовлетворительное. Терапия стандартная для ее состояния — без особенностей», — рассказали 22 декабря «Фонтанке» в комздраве.



По поводу второго пассажира, который прилетел из Доминиканы, всё туманно. В комздраве говорят, что у них его нет.



«В наших инфекционных стационарах — одна пациентка, — сообщили «Фонтанке» в комитете. — Комитет по здравоохранению и его подведомственные учреждения не проводят секвенирование генома вируса и определение штаммов. Неоднократно говорили — вопрос не к нам. Управление РПН, Институт гриппа».

