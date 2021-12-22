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Петербургская Ева с «омикроном» нашлась в Боткина. Адам пропал с радаров

Первая заболевшая с «омикроном» в Петербурге переехала с домашней самоизоляции в бокс больницы им. Боткина. А местоположение второго заболевшего в Смольном не раскрывают.

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«Первая подтвержденная пациентка в больнице имени Боткина. Состояние удовлетворительное. Терапия стандартная для ее состояния — без особенностей», — рассказали 22 декабря «Фонтанке» в комздраве.

По поводу второго пассажира, который прилетел из Доминиканы, всё туманно. В комздраве говорят, что у них его нет.

«В наших инфекционных стационарах — одна пациентка, — сообщили «Фонтанке» в комитете. — Комитет по здравоохранению и его подведомственные учреждения не проводят секвенирование генома вируса и определение штаммов. Неоднократно говорили — вопрос не к нам. Управление РПН, Институт гриппа».

Как писала «Фонтанка», контактировавших с «омикроном» отправляют в обсерватор в Репино. В нём уже почти 90 человек. Несмотря на угрозы, власти Петербурга решили смягчить ограничения и отложить QR-коды перед Новым годом.

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Комментарии (8)

266187888
Все, что надо знать о нашей медицине:
"Комитет по здравоохранению и его подведомственные учреждения не проводит секвенирование генома вируса и определение штаммов."
Омикрон уже давно ходит, а они не секвенируют, поэтому у них всего два пациента, и то одного потеряли.
angel of death
вы их к психиатору отправьте потом, когда от короны пролечатся... какой нормальный человек, зная о том, что вирус по всей планете людей в трупы превращает, поедет куда-то, имея риски заразиться и умереть?... явно что-то с кукухой не в порядке...
Игoрь
Это не они ли сутки ждали вылета и улетели в доминикану 01.12?
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