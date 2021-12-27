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Общественные туалеты в Петербурге становятся бесплатными для посетителей

В Петербурге с нового года перестанут взимать плату за пользование общественными туалетами. Их содержание целиком возьмет на себя бюджет.

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Как сообщает Смольный 27 декабря, в бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. Там будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не крали и чтобы в туалетах не находились бесконтрольно «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».

Сейчас посещение общественного туалета стоит 30 рублей, собранная плата в том числе идет на содержание этой инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.

О том, что Смольный намерен перевести туалеты в бесплатный режим, стало известно еще в августе, во время так называемых нулевых чтений бюджета. Сейчас в ведении Водоканала 651 общественный туалет: 214 стационарных; 91 сетевой модульный; 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках; 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси; 291 передвижной туалет. Более ста туалетов оборудованы для маломобильных групп населения.

«Фонтанка» подробно описывала случай на Дворцовой площади, где частный туалет со стоимостью 50 рублей для посетителей оказался в конкуренции с туалетом Водоканала, который поставили на соседнем участке и который может предложить цену в 30 рублей.

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Комментарии (48)

hal9000
Платный туалет само по себе как явление нонсенс...бывает терпишь терпишь..а потом ссать охота просто жуть...до туалета добежал ещё 40 рублей надо искать..щас обоссусь нафиг..хорошо адекватные кассирши попадались говорили мол -ладно иди поссы потом заплатишь..ато обоссышься сейчас..а действительно обоссышься и куда с мокрыми штанами...в музей чтоли??..в метро вонять??
Rzdmmm
ну хоть за туалеты спасибо! если бенз и ЖКХ снизили бы, вообще было бы супер!
Pilat
Ну и зря.
Нужно напротив все туалеты сделать платными.
Причём рублей по 200.
За справление нужды не в туалете штраф тысяч 10.
Рядом с каждым туалетом открыть микрофинансовую организацию по займам населению под 500%.
И вот тогда и туалетов будет много и там будет чисто.
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