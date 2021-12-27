Общественные туалеты в Петербурге становятся бесплатными для посетителей

Как сообщает Смольный 27 декабря, в бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. Там будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не крали и чтобы в туалетах не находились бесконтрольно «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».



Сейчас посещение общественного туалета стоит 30 рублей, собранная плата в том числе идет на содержание этой инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.

