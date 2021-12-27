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Препарат на основе антител в Москве получили дети

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Высокую эффективность показал препарат на основе антител, который начали использовать в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости, опубликованном 27 декабря. По её словам, препарат получили 1,2 тысячи ковидных пациентов, в том числе дети.

«На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска», — отметила Ракова.

Все женщины после этой терапии родили здоровых детей, никто не попал в больницу, хотя из-за сопутствующих патологий риски были высоки.

«В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», — добавила заммэра.

Ранее Ракова рассказывала, что подобная терапия успешно практикуется в США, Франции, Германии, Италии и других странах.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать для лечения коронавируса плазму крови переболевших людей.

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