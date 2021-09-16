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В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19. В первую очередь ее получили беременные

Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять в Москве

В Москве начали использовать новую терапию для лечения коронавируса. В первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19. Об этом 16 сентября сообщается на сайте мэра столицы.

«Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, подобная терапия успешно практикуется в США, Франции, Германии, Италии и других странах. В Москве ее получили более 70 пациенток. «При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», — добавила заммэра.

Специальные стационары кратковременного пребывания были открыты на базе городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы № 52. Состояние женщин контролируют акушеры-гинекологи.

По словам специалистов, беременные женщины более подвержены респираторным вирусным инфекциям из-за физиологических изменений в организме. Также они находятся в группе риска по тяжелому течению ОРВИ и COVID-19.

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