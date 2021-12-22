После видео с пытками заключённых в Сибири «полетели головы»

По всем трём эпизодам с истязанием заключённых в красноярских колониях, видео с которыми появились на этой неделе, были проведены проверки, в результате которых «полетели головы». Об этом рассказал РИА Новости 22 декабря уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. По его словам, инциденты имели место ещё в 2015 и 2020 годах.

20 декабря правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками заключенных из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН. По словам главы проекта Владимира Осечкина, это менее 1 % от имеющихся материалов, за ними последуют остальные.



После публикации в пресс-службе главка РИА Новости сообщили, что по данным видео будет проведена проверка. «Надо понимать, что в этом ролике, который был выложен, там три эпизода. В одном случае сотрудник бьет и макает головой в унитаз осужденного. Другой случай — двое осужденных бьют третьего, четвертый наблюдает... Из того, что мне известно на сегодняшний день, первые два эпизода — они очевидно имеют криминальный характер, это ужасные эпизоды, но они относятся к 2015 году. Это не умаляет жесткости и противоправности эпизодов, но по ним уже проведены все мыслимые и немыслимые проверки еще до появления вот этого ролика. Я помню эту ситуацию, мы в этом (проверках. — Прим. ред.) участвовали и (краевые) СК, прокуратура», — сказал Денисов.

Что касается третьего эпизода, где человек погибает, он, по словам омбудсмена, случился в 2020 году «и по нему проводилась сразу же детальная проверка». «Потому что по каждому случаю, связанному со смертью осужденного, ГУФСИН обязан сообщать, он по определению не может это скрыть. Проводилась проверка ГСУСК по Красноярскому краю, очень долго и тщательно. Они пришли к заключению, что имел место суицид, и был отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказал омбудсмен. По его словам, «работа проводилась жестко, полетели головы, были наказаны сотрудники многие, и даже те, кто не участвовал, а просто знал и не сообщил, — они из системы были уволены».



Денисов отметил, что после появления видеозаписей он направил запросы во все структуры. «Служебные проверки я проводить не могу. Я могу только следить за тем, чтобы все ведомства, которые имеют право и обязаны проводить проверку, довели это все до конца, и напоминать им об этом... Вторично проверить, не упустили ли что», — подчеркнул уполномоченный.

Нынешней осенью в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных оказалась ситуация в колониях Саратовской области.

4 октября проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.



ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

