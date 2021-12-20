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Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками

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Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных. В них участвовали сотрудники ФСБ и ФСИН, говорится 20 декабря в сообщении в Telegram-канале проекта.

«Сотрудники УФСБ и ФСИН создавали пыточные конвейеры, вовлекали в них в качестве капо-садистов негласных агентов и под видом якобы ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия. — Прим. ред.) «внутрикамерная разработка» совершали тысячи насильственных преступлений, изнасилований в извращённой форме, унижений, пыток, принуждений к самооговору и оговору третьих лиц», — сообщает Gulagu.net.

По словам главы проекта Владимира Осечкина, эта публикация — это менее 1% от имеющихся материалов, и далее последуют новые.

Ранее Gulagu.net сообщил, что информатор везет в штаб-квартиру проекта новый архив видео с заключенными — из Красноярска, Забайкалья и Приморского края.

4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. В Кремле отрицают связь между сообщениями о пытках и кадровыми решениями.

Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.

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Комментарии (14)

Pilat
Господа, когда вам обнесут квартиру или угонять ваше авто, вспомните как вы жалели блатных.
zonnek
Преступник, вышедший с зоны, должен с ужасом и содроганием её вспоминать и видеть кошмарные сны о том, что снова туда попал. Все, без исключения! А так ведь для многих зона, что дом родной. Вышел, ограбил, изнасиловал и опять домой. Не должно быть такого! Это наказание! И чем оно жестче, тем лучше. А то выходят и героями себя чувствуют. Ну что такого, что опять на зону пойду. Курорт за наш с вами счет!
кто-то страшный
На порнхабе опубликовали?
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