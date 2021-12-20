Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных. В них участвовали сотрудники ФСБ и ФСИН, говорится 20 декабря в сообщении в Telegram-канале проекта.



«Сотрудники УФСБ и ФСИН создавали пыточные конвейеры, вовлекали в них в качестве капо-садистов негласных агентов и под видом якобы ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия. — Прим. ред.) «внутрикамерная разработка» совершали тысячи насильственных преступлений, изнасилований в извращённой форме, унижений, пыток, принуждений к самооговору и оговору третьих лиц», — сообщает Gulagu.net.

