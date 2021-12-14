Gulagu.net заявил, что информатор вывозит из России новый архив с пытками

«Покажем, как в России, не только в Саратове, но и в других регионах, бьют и пытают людей. Как это делают агенты из числа заключенных по команде сотрудников в форме. У нас есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершают не только сотрудники ФСИН, но и сотрудники ФСБ», — рассказал он.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что информатор организации везет в штаб-квартиру новый архив видео с пытками заключенных. Как заявил 14 декабря основатель проекта Владимир Осечкин, скоро будут опубликованы материалы из Красноярска, Забайкалья и Приморского края.

Информатор летит из России во Францию «прямо сейчас» — по словам Осечкина, он решил рассказать о самолете, чтобы «избежать провокации властей».



Ранее проект сообщил, что в приморской колонии произошло «массовое побоище». ФСИН заявила, что там шла спецоперация против экстремизма.



4 октября проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.



На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.



ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

