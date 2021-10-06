СКР начал проверку по новым публикациям о пытках заключённых в Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Надежду Волошину в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости.
«По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещённым сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение», — уточнила представитель СКР журналистам.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик с издевательствами над осуждёнными в российских колониях, в том числе и в Саратове. 17-минутное видео показывает, как люди в форме издеваются и пытают заключённых, применяя к ним грубую физическую силу. Судя по указанным данным, события произошли в 2020 году.