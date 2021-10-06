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СКР начал проверку по новым публикациям о пытках заключённых в Саратовской области

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Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Надежду Волошину в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости.

«По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещённым сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение», — уточнила представитель СКР журналистам.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик с издевательствами над осуждёнными в российских колониях, в том числе и в Саратове. 17-минутное видео показывает, как люди в форме издеваются и пытают заключённых, применяя к ним грубую физическую силу. Судя по указанным данным, события произошли в 2020 году.

4 октября проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Правозащитники пояснили, что файлы им передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. В общей сложности у правозащитников, по их словам, оказалось более 40 Гб секретных материалов.

В частности, на одном из опубликованных в Интернете видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове, мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала. Между тем Следственный комитет по Саратовской области возбудил после публикации видео уголовное дело.

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Комментарии (1)

SWd
Ждем закон о запрете видеосъемки на территории ФСИН в целях обеспечения безопасности подопечных и государства.
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