СКР начал проверку по новым публикациям о пытках заключённых в Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Надежду Волошину в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости.



«По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещённым сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение», — уточнила представитель СКР журналистам.

