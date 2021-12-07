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ФСИН сообщила о спецоперации против экстремизма в приморской колонии. По версии Gulagu.net, там было «массовое побоище»

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Управление ФСИН по Приморскому краю сообщило, что сотрудники службы, ФСБ и Следственного комитета провели в СИЗО-1 и исправительной колонии №27 «спецоперации по пресечению экстремистской деятельности». Нескольких заключенных вывезли в другие учреждения и возбудили уголовные дела, говорится в публикации от 7 декабря.

Из релиза следует, что «данные лица были задействованы в организации запрещенного в России движения «А.У.Е.«* (признано в России экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны) и занятии высшего положения в преступной иерархии». Якобы они заставляли других заключенных следовать «воровским понятиям и законам» и заниматься телефонным мошенничеством, вымогали у них деньги, формировали «общак» и устраивали незаконные азартные игры.

Проект Gulagu.net сообщает, что в 6 утра 3 декабря сотрудники ФСИН устроили «массовое побоище» в ИК-27 Приморского края. «Ввели в зону спецназы ФСИН и ФСБ якобы в рамках борьбы с АУЕ-субкультурой и избили более 150 человек, одного изнасиловали и одного человека забили до смерти», — говорится в тексте, к которому приложена фотография гематомы на ноге, как утверждается, одного из заключенных.

*Движение «А.У.Е.» признано в России экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны.

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Комментарии (2)

SergAnt
Хорошая статья на тему пыток вышла на 47news у Евгения Владимировича. Конечно все эти избиения и пытки-это ужасно!Но увы это инструмент, без которого с этим «контингентом» не справится. И простым законопослушным гражданам не нужно знать как ломают ЗК, которые отбывают свой срок не за кражу из Пятёрочки, а за тяжкие и особо тяжкие преступления!
angel of death
вспомнил поющую Арфу из Утинных историй у Скруджа - она пела: "это ложь, ложь-ложь-ложь"....
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