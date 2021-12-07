ФСИН сообщила о спецоперации против экстремизма в приморской колонии. По версии Gulagu.net, там было «массовое побоище»

Управление ФСИН по Приморскому краю сообщило, что сотрудники службы, ФСБ и Следственного комитета провели в СИЗО-1 и исправительной колонии №27 «спецоперации по пресечению экстремистской деятельности». Нескольких заключенных вывезли в другие учреждения и возбудили уголовные дела, говорится в публикации от 7 декабря.



Из релиза следует, что «данные лица были задействованы в организации запрещенного в России движения «А.У.Е.«* (признано в России экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны) и занятии высшего положения в преступной иерархии». Якобы они заставляли других заключенных следовать «воровским понятиям и законам» и заниматься телефонным мошенничеством, вымогали у них деньги, формировали «общак» и устраивали незаконные азартные игры.

