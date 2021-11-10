После скандала с пытками заключенных из саратовского УФСИН уволили 18 сотрудников

Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам». Об этом 10 ноября в эфире телеканала «ГТРК-Саратов» рассказал исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.



«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — заявил он (цитата по РИА Новости).

