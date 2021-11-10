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После скандала с пытками заключенных из саратовского УФСИН уволили 18 сотрудников

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Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам». Об этом 10 ноября в эфире телеканала «ГТРК-Саратов» рассказал исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.

«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новый ролик с подборкой изнасилований заключенных. По словам правозащитников, пытки происходили в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. На видео пострадавшие привязаны к кровати, их заставляют на камеру говорить, что они «никто».

В конце октября основатель проекта Владимир Осечкин анонсировал документальный фильм об истязаниях в саратовской тюремной больнице. По его словам, Gulagu.net получил новые видео, подтверждающие пытки еще в четырех колониях.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (7)

Карабас Барабас
Уволили, да переведут в другую пыточную, идейными живодерами фсин не разбрасывается. "Строгое дисциплинарное взыскание", это как? Неделю к заключенным допускать не будут? Так они, друг друга жрать начнут.
VKuser10605352
Что значит уволено? Там сроки должны быть от 10 до 20 лет...
ЧижПыж
Не поможет. Они просто по-другому не умеют "работать с людями".
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