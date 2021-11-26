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Песков: Отставка экс-главы ФСИН Калашникова не связана с публикациями о пытках

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К отставке бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова привела его личная просьба к президенту России Владимиру Путину. Об этом 26 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля не стал устанавливать прямую связь между увольнением Калашникова и публикациями видео с пытками заключенных в Саратовской области.

«Это было личное обращение главы ФСИН. Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами. И сама ФСИН там тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются. Но еще раз повторю, это было личное обращение», — отметил Песков.

При этом ранее источник «Интерфакса» сообщал, что отставка главы ФСИН случилась именно из-за инцидентов в СИЗО и колониях, кадры которых вызвали широкий резонанс.

Владимир Путин отправил Калашникова в отставку 25 ноября, а на его место назначил экс замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

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Комментарии (10)

Dimitry Antonov
Он же, там же и тогда же, отрицает участие РФ в готовящемся госперевороте на Украине.
265107508
Аааа, значит швабры в задницы это нацпроект был?
Клинворд
Тем самым дали понять что пытки это нормально и за это не наказывают?
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