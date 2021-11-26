Песков: Отставка экс-главы ФСИН Калашникова не связана с публикациями о пытках

К отставке бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова привела его личная просьба к президенту России Владимиру Путину. Об этом 26 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



Представитель Кремля не стал устанавливать прямую связь между увольнением Калашникова и публикациями видео с пытками заключенных в Саратовской области.



«Это было личное обращение главы ФСИН. Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами. И сама ФСИН там тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются. Но еще раз повторю, это было личное обращение», — отметил Песков.

