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Путин назначил главой ФСИН экс-замминистра внутренних дел Аркадия Гостева

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Новым главой ФСИН станет бывший заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев. Соответствующий указ Владимира Путин опубликован 25 ноября на сайте Кремля.

Фото: мвд.рф
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«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Напомним, ранее стало известно, что Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Причины увольнения не указываются, однако ему предшествовал скандал, разразившийся после публикации видео с пытками в российских колониях.

Фото: мвд.рф

Аркадий Гостев работал в системе МВД с 1981 года. Прошел путь от милиционера роты ОБ ППС УВД в Москве до замминистра (был назначен в 2012 году). В МВД курировал штабные департаменты министерства, а также экспертно-криминалистический и главный информационно-аналитический центры. В 2016 году ему присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.

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Комментарии (2)

БабкаАТС
новая швабра заметет по-новому?
Владислав М
Значит ли это, что теперь прекратится тюремная преступность, пытки, исчезнут тюремные колл-центры? Или от перемены мест слагаемых ...?
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