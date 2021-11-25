Путин назначил главой ФСИН экс-замминистра внутренних дел Аркадия Гостева

Новым главой ФСИН станет бывший заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев. Соответствующий указ Владимира Путин опубликован 25 ноября на сайте Кремля.
«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Напомним, ранее стало известно, что Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Причины увольнения не указываются, однако ему предшествовал скандал, разразившийся после публикации видео с пытками в российских колониях.