FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова

Александр Калашников указом президента России снят с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий документ опубликован 25 ноября.

11
Печать
Фото: fsin.gov.ru
ПоделитьсяПоделиться

Причины освобождения от должности Калашникова не указаны. Увольнение произошло на фоне скандала, который разразился после публикации многочисленных пыток и изнасилований в российских колониях.

Фото: fsin.gov.ru

4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

JohnPalych
На _заслуженный_ отдых?
БабкаАТС
походу не выполнил план по швабрированию
***_555
Теперь в законодатели пойдёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний