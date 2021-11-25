«Интерфакс» назвал причины отставки главы ФСИН

Отставка главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова связана с инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области, а также других регионов, получившими широкий резонанс. Об этом 25 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — заявил собеседник агентства.



Ранее стало известно, что Владимир Путин отправил Калашникова в отставку, а на его место назначил экс-замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

