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Правительство одобрило законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за пытки

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Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за пытки. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

«Правительство поддерживает законопроект», — сказано в документе.

20 декабря проект закона об ужесточении наказания для представителей власти за пытки был внесен в Госдуму председателями комитетов по законодательству двух палат парламента Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. В частности, за такие действия предлагается лишать свободы на срок до 12 лет. В статью УК РФ 302 «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это означает, что к ответственности за пытки смогут привлекать в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

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Комментарии (6)

Владислав М
За пытки надо даваот ОТ 15 лет до пожизненного!
Подобная мягкость власти к садистам только провоцирет подобные зверства.
angel of death
эти сроки будут условными? =)))) т.е. по факту все виновные останутся на свободе? =))) псевдо-великой запахло...
VKuser435859
до 12 лет ???? - 2 дня это тоже до 12 лет )))
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