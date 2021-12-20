Правительство одобрило законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за пытки

Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за пытки. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.



«Правительство поддерживает законопроект», — сказано в документе.



20 декабря проект закона об ужесточении наказания для представителей власти за пытки был внесен в Госдуму председателями комитетов по законодательству двух палат парламента Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. В частности, за такие действия предлагается лишать свободы на срок до 12 лет. В статью УК РФ 302 «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это означает, что к ответственности за пытки смогут привлекать в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

