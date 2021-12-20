Законопроект о пытках внесён в Госдуму

В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении представителей власти свободы на срок до 12 лет за пытки, сообщает 20 декабря ТАСС со ссылкой на депутата Павла Крашенинникова.



По его словам, понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.



В случае принятия законопроекта, отмечают в пресс-службе комитета Госдумы, сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье УК о принуждении к даче показаний.



В начале декабря президент Владимир Путин на встрече с СПЧ России рассказал о том, что Совет Федерации уже начал «работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки». Предложение внести в законодательство отдельную статью о пытках на встрече с президентом высказала член совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

