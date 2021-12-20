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Законопроект о пытках внесён в Госдуму

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В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении представителей власти свободы на срок до 12 лет за пытки, сообщает 20 декабря ТАСС со ссылкой на депутата Павла Крашенинникова.

По его словам, понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.

В случае принятия законопроекта, отмечают в пресс-службе комитета Госдумы, сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье УК о принуждении к даче показаний.

В начале декабря президент Владимир Путин на встрече с СПЧ России рассказал о том, что Совет Федерации уже начал «работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки». Предложение внести в законодательство отдельную статью о пытках на встрече с президентом высказала член совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

4 октября проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (13)

Nurofen
Сотрудники судов, ФСИН и т.д. это все бывшие менты, а что за люди менты все прекрасно понимают
264874211
Такое законотворчество основано на антилогичной методологии: каждому явлению Жизни по Закону. Разве действующее законодательство с самых древнейших его основ и предтечей не позволяет определять пытки как уголовщину? А вот с прокурорским надзором и за следствием, и за ФСИН - так просто беда. Прокуроры-укрыватели сами по макушку уголовники. Sic!
VKuser1115940
Досыть желтизны в заголовках, уважаемая редакция.
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