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Путин рассказал о пытках: работа над законодательством по этой теме уже идет

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Президент России на встрече с СПЧ РФ рассказал о том, что Совфед готовит изменения в законодательство по теме пыток.

«Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки. Такая работа идет», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в этом вопросе нужны системные меры.

С предложением внести отдельную статью о пытках в законодательство на встрече с президентом выступила член совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Пытки должны проводиться в соответствии с буквой закона! :))
Dimitry Antonov
А разве на момент совершения упомянутых действий не было никаких других составов преступлений, под которые эти действия подпадали?
И если ввести ещё один состав в УК, то эти действия сразу же прекратятся?
264591241
Какой-то заголовок пугающий.
Складывается ощущениe, чтo ведётcя paбoта над легализацией этой тeмы.
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