Путин рассказал о пытках: работа над законодательством по этой теме уже идет

Президент России на встрече с СПЧ РФ рассказал о том, что Совфед готовит изменения в законодательство по теме пыток.



«Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки. Такая работа идет», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, в этом вопросе нужны системные меры.



С предложением внести отдельную статью о пытках в законодательство на встрече с президентом выступила член совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

