Гинцбург сомневается в том, что «омикрон»-штамм был создан человеком

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление «омикрон»-штамма коронавируса с большим количеством мутаций произошло в силу естественных причин. Об этом он рассказал 20 декабря «Интерфаксу».
По словам академика, новая вариация COVID-19, которую обнаружили на юге Африки, могла появиться в результате долговременной мутации в организме местных жителей с иммунодефицитом или тех, кто болел коронавирусами различных генотипов.
Другой версией ученый называет возможную передачу COVID-19 от человека к диким животным, в организме которых он мутировал и снова «перепрыгнул» на человека. «Когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальными для человеческой популяции последствиям», — сказал Гинцбург.
«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — добавил академик.
Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта». Похожую версию выдвигал вирусолог Петр Чумаков. Он считает, что за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. По его словам, штамм мог специально получиться «суперослабленным».