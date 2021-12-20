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Гинцбург сомневается в том, что «омикрон»-штамм был создан человеком

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Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление «омикрон»-штамма коронавируса с большим количеством мутаций произошло в силу естественных причин. Об этом он рассказал 20 декабря «Интерфаксу».

По словам академика, новая вариация COVID-19, которую обнаружили на юге Африки, могла появиться в результате долговременной мутации в организме местных жителей с иммунодефицитом или тех, кто болел коронавирусами различных генотипов.

Другой версией ученый называет возможную передачу COVID-19 от человека к диким животным, в организме которых он мутировал и снова «перепрыгнул» на человека. «Когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальными для человеческой популяции последствиям», — сказал Гинцбург.

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — добавил академик.

Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта». Похожую версию выдвигал вирусолог Петр Чумаков. Он считает, что за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. По его словам, штамм мог специально получиться «суперослабленным».

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Комментарии (7)

Oliv
Вообще-то, этот мало цитируемый в мире микробиолог специализируется на бактериях, а не на вирусах. Занятно, что в большинстве научных работ, подписанных его именем, всегда присутствуют и другие фамилии, что позволяет сомневаться в его исключительных ученых качествах. И если уж рассуждать о вирусах, то лучше прислушиваться к мнению вирусологов.
Vasya11
"в организме которых он мутировал и снова «перепрыгнул» на человека"©.
____________
Узнаю медицинскую терминалогию образованных биологов.
Оказывается вирус не передаётся воздушно-капельным путём, а "перепрыгивает".
В таком случае человечество уже никогда не сможет от него избавиться. Равно как животные от блох.
Денеб
"новая вариация.... в результате долговременной мутации......".... Шарлатан!
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