Гинцбург сомневается в том, что «омикрон»-штамм был создан человеком

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление «омикрон»-штамма коронавируса с большим количеством мутаций произошло в силу естественных причин. Об этом он рассказал 20 декабря «Интерфаксу».

По словам академика, новая вариация COVID-19, которую обнаружили на юге Африки, могла появиться в результате долговременной мутации в организме местных жителей с иммунодефицитом или тех, кто болел коронавирусами различных генотипов.



Другой версией ученый называет возможную передачу COVID-19 от человека к диким животным, в организме которых он мутировал и снова «перепрыгнул» на человека. «Когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальными для человеческой популяции последствиям», — сказал Гинцбург.

