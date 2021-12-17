Президент РАН заявил, что «омикрон»-штамм мог появиться в результате испытаний лекарств от COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта». Об этом 17 декабря заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик. Здесь есть разные теории, начиная с конспирологии до более осмысленных. Это могло быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении «дельты» в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).
Подобную версию ранее выдвинул американский вирусолог Петр Чумаков. Он считает, что за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. По его словам, штамм мог специально получиться «суперослабленным».