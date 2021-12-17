Президент РАН заявил, что «омикрон»-штамм мог появиться в результате испытаний лекарств от COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта». Об этом 17 декабря заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.



«Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик. Здесь есть разные теории, начиная с конспирологии до более осмысленных. Это могло быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении «дельты» в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).

