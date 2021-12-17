Куда пойти 17–19 декабря: рождественские ярмарки, новая «Матрица», «Королевство кривых зеркал» и «Снежная королева»

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В гиде по выходным — два десятка идей, где и как отдохнуть перед новой рабочей неделей.

Актуальное

Рождество уже в городе С 18 декабря, 0+



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В городе начинают работать рождественские ярмарки. Главная, на Манежной площади, в этом году посвящена «Щелкунчику»: центр попробуют превратить в волшебный город из сказки и, одновременно с этим, в «петербургский Диснейленд». Часть украшений сделана в виде солдатиков и мышей. Новогодний и ёлочный базары открываются и в «Новой Голландии». Кстати, уже после праздника на площадке будут принимать новогодние деревья обратно — на переработку.



Ботанический сад стал домом для феникса. С 17 декабря, 0+

Деревья в Ботаническом саду украсили огнями и поселили среди них сказочного феникса. Из динамиков на дорожках звучат голоса фантастических персонажей, а волшебная птица умеет перерождаться. Инсталляции и украшения установили для фестиваля «Сад света». Часть объектов на маршруте интерактивна: они включаются только при прикосновении.

«Музыкальный фильм» о Мандельштаме — в Сети 18 декабря, 17:00, 16+



Фото: NCA.live Поделиться Поделиться







Noize MC, Женя Любич, Zoloto, Billy’s Band, Виктория Толстоганова и Артур Сопельник продолжают воспевать творчество поэтов Серебряного века: в начале декабря в Сети они уже читали стихи акмеистов на импровизированной встрече «Цеха поэтов», а теперь решили обратиться к Осипу Мандельштаму. Вечером в субботу онлайн покажут «музыкальный фильм» «А мог бы жизнь просвистать скворцом» с песнями и сценами на основе стихотворений поэта. Программа вечера разделена на несколько частей, каждая из которых «отражает ту или иную грань таланта мастера», — анонсируют организаторы. Трансляция пройдёт на сайте nca.live и во «ВКонтакте».



В «Эрарте» — знаменитый фэшн-фотограф До 17 апреля 2022, 18+



Фото: erarta.com Поделиться Поделиться







Больше семидесяти работ немецко-австралийского фотографа Хельмута Ньютона показывают на выставке в «Эрарте». Автор прославился, сотрудничая со знаменитостями: у него в студии бывали Маргарет Тэтчер, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Твигги и Элизабет Тейлор. А один из самых знаменитых кадров — «Дама с доберманом» с Синди Кроуфорд. В один из периодов Ньютон создал серию кадров с фетишистскими и вуайеристскими подтекстами — их в Петербург тоже привезли. Вход по QR-кодам.

В музеях

Русский музей знакомит с ученицей Малевича До 14 марта, 6+



Фото: с официального сайта ГРМ Поделиться Поделиться







Анна Лепорская известна как советский мастер художественного фарфора. В 1920 годы она училась у Казимира Малевича, общалась с авангардистской Верой Ермолаевой, Николаем Суетиным — главным художником Ленинградского фарфорового до 1954 года. В группе живописно-пластического реализма Лепорская исследовала пластический язык Сезанна и Ван-Гога, экспериментировала с пейзажами. На выставке в Михайловском замке покажут её живопись, графику, фигуры из фарфора. Вход по QR-кодам.



Звуки космоса и призрачный лес покажут мастера art&science До 13 февраля, 12+



Фото: Центр Art & Science — Университет ИТМО / vk.com Поделиться Поделиться







Погулять по призрачному лесу из исчезнувших растений, послушать, как звучит звездный свет, и вступить в межвидовую коммуникацию предлагают молодые художники, чьи работы стали экспонатами на выставке «Оптомицелий». Название новой экспозиции в галерее AIR университета ИТМО отсылает к идее о симбиозе и сотрудничестве разных научных школ: чтобы сделать каждую из инсталляций, авторы просили о помощи коллег-химиков, биологов, физиков.

«Бренные тела» разложили по картинам До 20 декабря, 18+

Серию картин Vile Bodies («Бренные тела») художника Алексея Левчука показывают в галерее Arts Square Gallery. Автор исследует феномен современного восприятия телесности и показывает, как, с одной стороны, физическое становится «объектом поклонения» в Сети, а с другой — намеренно изменяется. Вход по QR-кодам.

В театре

«театр post» вспомнит о прошлом 17 и 18 декабря, 18+

«театр post» — независимая театральная группа из Петербурга, в 2011 году созданная Дмитрием Волкостреловым. Подвести итоги десятилетия команда проекта и критики собираются на Новой сцене Александринского театра. В пятницу, в 16:00 перед публикой выступит сам Волкострелов, а в 20:30 там же соберутся главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский и куратор, один из организаторов Театральной Олимпиады — 2019 Алексей Платунов. Их тема — «Новый театр + post». На следующий день в программе — разговоры о взаимодействии актёра со зрителем, особенностях «петербургской сцены», важности музыки в перформансах. Вход на каждую встречу возможен только по QR-коду.



В «Балтийском доме» — советское зазеркалье 18 и 19 декабря, 12:00, 6+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Советский фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» о девочке Оле, которая попадает в сказочную страну, где все имена и названия читаются наоборот, режиссер Наталья Индейкина превратила в музыкальный спектакль в «Балтийском доме». Олю и ее «близняшку» играют Валентина Коровникова и Полина Гараненкова. Вход по QR-кодам. Для «Горя от ума» построили дом 17 декабря, 19:00, 16+

Стена высотой в три этажа с гигантскими золотыми воротами станет декорацией на показах «Горя от ума» на большой сцене Театра на Васильевском. В новой постановке режиссёра Руслана Нанава мизансцены расположатся по вертикали, так, что один герой может оказаться выше или ниже другого в зависимости от ситуации. Вход в зал — по QR-коду. В «Ленсовета» «Снежная королева» 18 и 19 декабря, 11:00, 6+



Виктория Волохова и Татьяна Трудова на репетиции спектакля «Снежная королева» Фото: Юлия Смелкина / предоставлено театром Поделиться Поделиться







На большой сцене театра Ленсовета премьера новогодней сказки: режиссёр Евгения Богинская обратилась к истории про Кая и Герду, привлекла в команду видеографа и постановщика сражений — вступать в бой на шпагах герои, вероятно, будут в сцене со встречей с разбойниками. Некоторых животных, например двух воронов, которые попадаются Герде на пути и подсказывают, что делать, в «Снежной королеве» также играют актёры. Вход в зал — по QR-кодам.



«Сто лет одиночества» продлятся два для 18 и 19 декабря, 18:00, 18+

Историю семьи Буэндия из «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса сложно сократить без потери смысла. Студенты РГИСИ решили не торопиться, взяться за сюжет основательно и, готовя спектакль по роману, поделили сюжет на две части. Сыграют их одну за другой в субботу и воскресенье. В постановочной группе «Буэндия» — студенты курса Сергея Бызгу. Стоит учитывать, что показы довольно длинные — каждый по четыре часа. Вход по QR-кодам.

Гоголя подключили к Сети

18 и 19 декабря, 18:00, 16+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В Молодёжном театре на Фонтанке выпускник мастерской Григория Козлова Александр Кладько осовременил Гоголя. В спектакле «Женитьба_NET» герои будут одеты в костюмы разных эпох, а действие происходить в выдуманном мире, созданном с помощью цифровых технологий. Таким образом создатели спектакля пытаются построить мостик между XIX и XXI веками, максимально сохраняя гоголевский текст. В роли Агафьи Тихоновны — Юлия Шубарева, Подколесина играет Андрей Шимко. Вход по QR-кодам.

Послушать музыку

В Филармонии — оперы Шостаковича 18 декабря, 19:00, 6+

В Малом зале Филармонии исполнят не самые известные вокальные произведения Дмитрия Шостаковича: неоконченные оперы «Большая молния» и «Игроки». Последнюю композитор написал по одноимённой повести Гоголя. Играет оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской, за дирижёрским пультом — Ярослав Ткаленко. Среди артистов — теноры Михаил Новиков и Максим Сажин, баритон Константин Бржинский и бас Руслан Розыев.

Оптимистичная музыка Евгения Фёдорова 19 декабря, 19:00, 12+



Автор: Optimystica Orchestra / vk.com

Коллектив Optimystica Orchestra соберётся на сцене Новой сцены Александринского театра. Рок-артисты во главе с фронтменом Tequilajazzz Евгением Фёдоровым в этот уик-энд исполнят лучшие песни из разных альбомов. Хотя в 2004 году сайд-проект появился случайно, будучи собран к премьере киноальманаха «На 10 минут старше: Виолончель», с тех пор у команды вышло уже несколько полномасштабных альбомов. Обязателен QR-код.

«Эпидемия» осмысляет комиксы 18 декабря, 19:00, 18+

Музыканты из «Эпидемии» известны своими метал-операми в духе «высокого фэнтези»: обычно каждая их пластинка — роман в песнях с драконами, эльфами и рыцарями. В клубе «Космонавт» на этот раз коллектив представит первую с 2010 года несюжетную студийную пластинку «Призраки в тени». На этот раз исполнители вдохновились геройской эстетикой и даже вписали в сюжеты истории упоминания современных комикс-персонажей. Обязателен QR-код.

«Обе две» представит новинку 19 декабря, 20:00, 12+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Бэнд «Обе две» весь декабрь разъезжает по крупным городам с концертами в поддержку третьего лонгплея «Мне это не подходит». На субботу назначен концерт в Петербурге. На входе у слушателей проверяют QR-код. Узнать новое



За уличным искусством в Маяковку 18 декабря, 17:00, 18+



Музей стрит-арта на территории завода слоистых пластиков.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, как уличные художники обращаются к «социально значимым темам», устраивают фестивали стрит-арта или очищают стены зданий от неприличных надписей, в досуговом центре библиотеки имени Маяковского «М-86» расскажут в эту субботу. Лектор — участница общественной организации «Студия Горгона» Полина Киселевич. Вход по QR-кодам.

Некрасова выскажется о табу и литературе 18 декабря, 18:00, 18+

Писательница Евгения Некрасова, чья «Калечина-малечина» стала финалистом «Нацбеста» в 2019 году, за последние годы выпустила ещё несколько книг: «Домовая любовь» и «Кожа». Последнее произведение вызвало бурную дискуссию: обсуждать, имеет ли право женщина европейской внешности писать о жизни темнокожей рабыни, собирались её коллеги и критики. О том, как сама автор видит своих героинь и исход такой дискуссии, Некрасова расскажет в магазине «Во весь голос». Вход по QR-кодам.

На экране

В кино — воскрешение «Матрицы» С 16 декабря, 16+



Автор: WBRussia / YouTube

До кинотеатров наконец добралась «Матрица: Воскрешение» — продолжение культовой саги. Вернуться к истории и представить, будто бы Нео и Тринити забыли всё, что с ними было, и встретились вновь, захотели не все — режиссёром новой части выступила только Лана Вачовски, Лили же от работы отказалась. Но актеры, играющие главные роли, — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс — в новую «Матрицу» вернулись. Отношения их героев теперь главный «движок» сюжета. Вход в кинотеатры по QR-кодам.

Человек-паук сломает время С 16 декабря, 16+

В прокат вышла новая часть истории о Питере Паркере «Человек-паук. Нет пути домой». По сюжету после того, как всем становится известно имя главного героя, жизнь подростка меняется: поклонники преследуют, пресса не даёт покоя. Чтобы вернуть всё, как было, Паркер просит Доктора Стрэнджа немного поколдовать. Но всё идёт не по плану: тот нарушает пространственно-временной континуум и впускает в мир бесчисленных злодеев, в том числе и из прошлого. Вход в кинотеатры по QR-кодам.

«Бергманщина» — как стиль жизни С 15 декабря, 16+



Фото: фрагмент афиши фильма Поделиться Поделиться







За героями фильмов Бергмана здорово наблюдать со стороны и радоваться, что ты-то уж не столь аутичный, нервный и замкнутый. О том, каково это — словно попасть в картину мастера — на себе узнают герои ленты «Остров Бергмана», снятой француженкой Мией Хансен-Леве. Пара сценаристов приезжает в место, где работал режиссёр — человек «жестокий в творчестве и в жизни» — и незаметно перенимают его стиль жизни. Вход в кинотеатры по QR-кодам.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

