В Петербурге пройдёт выставка fashion-фотографа Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился в еврейской семье в Берлине в 1920 году, но в 1938 году он уехал из Германии. Перебрался сначала в Сингапур, потом в Австралию — поэтому сегодня его называют немецко-австралийским фотографом. На новом месте он начал постепенно сотрудничать с глянцевыми журналами.



Он снимал десятки главных лиц XX века: Маргарет Тэтчер, Сальвадора Дали, Дэвида Боуи, Твигги, Элизабет Тейлор и многих других. Фотограф работал с Vogue, Elle, Playboy, Vanity Fair, Oui. Многие маркеры современной глянцевой фотографии сформировал именно Ньютон. Также он автор образа «роковой» женщины в глянце. В его работах властные героини встречаются после 1971 года, когда он пережил сердечный приступ. Оправившись после болезни, он создавал серии снимков с фетишистскими и вуайеристскими подтекстами, что возмущало всех — от консерваторов до феминисток. На выставке обещают много работ «провокационного» периода. Организаторы напоминают, что сам Ньютон говорил: «Вуайеризм в фотографии — необходимое профессиональное извращение».

