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В Петербурге пройдёт выставка fashion-фотографа Хельмута Ньютона

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На экспозиции в «Эрарте» будут портреты Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Шарлотты Рэмплинг и других звезд в исполнении культового fashion-провокатора.

Фото: erarta.com/
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Хельмут Ньютон родился в еврейской семье в Берлине в 1920 году, но в 1938 году он уехал из Германии. Перебрался сначала в Сингапур, потом в Австралию — поэтому сегодня его называют немецко-австралийским фотографом. На новом месте он начал постепенно сотрудничать с глянцевыми журналами.

Он снимал десятки главных лиц XX века: Маргарет Тэтчер, Сальвадора Дали, Дэвида Боуи, Твигги, Элизабет Тейлор и многих других. Фотограф работал с Vogue, Elle, Playboy, Vanity Fair, Oui. Многие маркеры современной глянцевой фотографии сформировал именно Ньютон. Также он автор образа «роковой» женщины в глянце. В его работах властные героини встречаются после 1971 года, когда он пережил сердечный приступ. Оправившись после болезни, он создавал серии снимков с фетишистскими и вуайеристскими подтекстами, что возмущало всех — от консерваторов до феминисток. На выставке обещают много работ «провокационного» периода. Организаторы напоминают, что сам Ньютон говорил: «Вуайеризм в фотографии — необходимое профессиональное извращение».

Фото: erarta.com/
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В 80-е же Ньютон переключился на вдумчивые портреты: снимал Катрин Денев, Софи Лорен, Стинга, Монику Беллуччи. Тогда же фотограф сделал снимок «Дама с доберманом» с Синди Кроуфорд, который считается одним из самых узнаваемых кадров современности. Всего на выставке будет больше семидесяти работ, созданных с 1973 по 1981 год.

Выставка «Хельмут Ньютон» пройдёт на пятом этаже Выставочного крыла «Эрарты» с 17 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го. Для входа в музей нужен QR-код о вакцинации от COVID-19 или о перенесённой инфекции.

18+

Анастасия Семенович

Фото: erarta.com/
Фото: erarta.com/

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