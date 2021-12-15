«Человек-паук. Нет пути домой»: Кошмар перед Рождеством

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Осторожно: фанаты картины из числа сотрудников редакции считают, что рецензия содержит спойлер. В кино показывают «Человека-паука. Нет пути домой», шумный и очень ожидаемый комикс от Marvel (по степени ожидаемости он поборол даже финальных «Мстителей»). Интерес к нему самой широкой аудитории объясняется вовсе не только тем, что Питер Паркер — самый популярный из комиксовых героев (ну, может, после Железного Человека), да еще и имеет армию поклонников-ровесников. С момента, когда о фильме хоть что-то стало известно, интерес зрителей к картине рос в геометрической прогрессии. Уже по первым трейлерам стало ясно, что в сюжете появится Доктор Стрэндж (плюс поклонники исполнителя его роли, Бенедикта Камбербэтча), а главное — что здесь будет много отсылок к предыдущим фильмам о Пауке и воскреснут антагонисты из них. Еще во время съемок стали появляться слухи, что на площадке побывали прежние исполнители ролей Паука, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр, что совсем уж превратило «Нет пути» в образцовый рождественский подарок для самой широкой аудитории: обещали воскрешение и самих пауков тоже.



В общем, что ожидали, то и получили. Рождественский подарок и есть: в финале даже идет снег, висят гирлянды и стоят елочки. Сценаристы Крис Маккенна и Эрик Соммерс, которые работали над всей нынешней трилогией о Пауке, сочинили почти неприличную по своей наивности историю. После разоблачения в предыдущей ленте Паркера все ненавидят, поэтому он идет к доброму волшебнику, то есть Стрэнджу, и просит стереть из памяти человечества, что он — Человек-паук. Колдовство получается неудачным, и вместо одного чуда происходит совсем другое. В мир Паркера из параллельных вселенных валятся всевозможные злодеи из прошлых фильмов. Но Питер убивать их не хочет, а верит, что можно разбойников перевоспитать; с этой задачей он, конечно, успешно справляется — не без потерь.

Что в пересказе, что на экране сочиненный Маккенной и Соммерсом сюжет вызывает, как минимум, недоумение — он достоин, скорее, эфира передачи «Спокойной ночи, малыши!», чем большого экрана. Не хватает только Деда Мороза (хотя финал фильма вполне допускает по стилистике его появление), чтобы «Нет пути» окончательно превратился в новогоднюю елку для самых маленьких, в которой добрый мальчик учит злодеев быть добрыми.

Автор: SonyPicturesRU / YouTube

Режиссер Джон Уоттс, работавший с Маккенной и Соммерсом над прошлыми лентами о Пауке, честно пытается эту сказку как-то поднять до определенного уровня. Он вводит в нее тонкости и нюансы — темы гнетущей популярности, ответственности за свои поступки, трудного выбора, инфантилизма и его преодоления. Но сюжет в итоге сводит на нет все усилия. Формальные приемы — невероятные по зрелищности путешествия по мультивселенной с доктором Стрэнджем, снятая одним планом открывающая сцена фильма, финальный крупноплановый поцелуй на фоне рассвета — лишь украшают елочку авангардными произведениями искусства.

Возвращение на экран звездного состава из прошлых «Пауков» — новаторской трилогии Сэма Рэйми и дилогии Марка Уэбба — вовсе превращает ленту в фанфик. Как будто насмотревшийся этих фильмов фанат комиксов решил собрать всех любимых героев вместе, но никак не мог придумать, чем это оправдать и какими характерами наделить.

Фото: SonyPictures Поделиться Поделиться







Тем более заслуживают уважения актерские работы — здесь все честно пытаются превратить новогодний утренник в драму. Том Холланд в образе Паука прыгает выше головы: буквально физически меняется в течение действия фильма, превращается из мальчика в мужчину, играет драму взросления на этом смехотворном материале. Всегда ироничная и отстраненная королева зумеров Зендая впервые в полной мере показывает всю гамму чувств и не боится быть эмоциональной. Сборная ветеранов не отстает: Уиллем Дефо находит в образе Зеленого Гоблина материал для трагедии раздвоения личности, Джейми Фокс лишний раз доказывает, что способен сыграть все, что угодно, и наделить характером даже клубок молний и электрических разрядов. Альфред Молина демонстрирует редчайшее умение быть одновременно смешным и трогательным.



Но даже тут есть место для каких-то странных и неочевидных ходов. Неизвестно почему, в отличие от Альфреда Молины, прошлых Питеров Паркеров решили никак не омолаживать. Ну и стоит ли говорить, что Тоби Магуайр, которому почти полтинник, в костюме Человека-паука выглядит примерно как подвыпивший на костюмированном корпоративе клерк. И как раз Паркеров отчего-то решили вовсе никакими характерами не наделять — вероятно, рассчитывая, что во время их присутствия на экране зрители все равно будут не переставая аплодировать и ни слова не расслышат.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Единственным глотком свежего воздуха на этом душноватом и странном фоне оказываются сцены после титров. В них как раз дух Marvel, бойкий, хулиганский, наконец чувствуется в полной мере.

Marvel когда-то совершил революцию, убедил миллионы зрителей, что комиксы — максимально демократичная форма, позволяющая говорить с самой широкой публикой на самые сложные темы. Хоть о расе и гендере, хоть о геополитике и экономике. Теперь же они выпускают на экраны фильм — находку для зануд, до сих пор уверенных, что любое массовое кино это всего лишь зрелище для подростков. Сторонники этой идеи (кажется, уже очень немногочисленные) должны ликовать: они же говорили, что мировая индустрия работает именно так! Вот, пожалуйста, излишне богато оркестрованная сказка, не более того!

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»