Театр Ленсовета погрузит зрителей в зимнюю сказку

18 и 19 декабря на большой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Снежная королева» . Режиссер Евгения Богинская выбрала для предновогодней премьеры сказку, сюжет которой известен всем будущим зрителям чуть ли не с колыбели.

История одиссеи отважной Герды, преодолевающей все препятствия на пути к цели, и сегодня способна прозвучать современно. В спектакле Театра им. Ленсовета героиня, выросшая в любви и гармонии, однажды столкнется со злом, а все дальнейшие события станут способами познания окружающего мира — чаще жестокого и несправедливого, чем наоборот. Но совершаемые открытия лишь закалят девочку и позволят набрать силу и веру для противостояния гнусности, подлости, низости.

Спектакль будет играться в сценической коробке, свободной от декораций. Домик Кая и Герды, замок хитрого и забавного короля, жилище маленькой разбойница, чертоги Королевы будут создаваться посредством видеомэппинга. Над этой ключевой частью визуального ряда спектакля работают видеохудожники Полина Лимье, неоднократно сотрудничавшая с дворцами Санкт-Петербурга, и Анна Проскурина. 3D-проекции во мгновение ока превратят пространство сцены, «одетой» в серое, в многомерное. Однако фантазию — как артистов, так и зрителей — авторы ни в коем случае не отменяют. Магия сказки заработает именно тогда, когда включится игра воображения.



Роль Герды исполнит Татьяна Трудова («Мещане», «Синьор из высшего общества»), роль Кая — Иван Санников, студент СПбГАТИ, роль Снежной королевы в очередь будут играть Диана Милютина и Лидия Шевченко.



Над спектаклем также работают художник Ильшат Вильданов, композитор Глеб Колядин, художник по свету Андрей Лебедь.



Начало в 19:00.



6+



Наталия Эфендиева

