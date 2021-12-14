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Театр Ленсовета погрузит зрителей в зимнюю сказку

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18 и 19 декабря на большой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Снежная королева». Режиссер Евгения Богинская выбрала для предновогодней премьеры сказку, сюжет которой известен всем будущим зрителям чуть ли не с колыбели.

Виктория Волохова и Татьяна Трудова на репетиции спектакля «Снежная королева»
Виктория Волохова и Татьяна Трудова на репетиции спектакля «Снежная королева»Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром
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История одиссеи отважной Герды, преодолевающей все препятствия на пути к цели, и сегодня способна прозвучать современно. В спектакле Театра им. Ленсовета героиня, выросшая в любви и гармонии, однажды столкнется со злом, а все дальнейшие события станут способами познания окружающего мира — чаще жестокого и несправедливого, чем наоборот. Но совершаемые открытия лишь закалят девочку и позволят набрать силу и веру для противостояния гнусности, подлости, низости.

Спектакль будет играться в сценической коробке, свободной от декораций. Домик Кая и Герды, замок хитрого и забавного короля, жилище маленькой разбойница, чертоги Королевы будут создаваться посредством видеомэппинга. Над этой ключевой частью визуального ряда спектакля работают видеохудожники Полина Лимье, неоднократно сотрудничавшая с дворцами Санкт-Петербурга, и Анна Проскурина. 3D-проекции во мгновение ока превратят пространство сцены, «одетой» в серое, в многомерное. Однако фантазию — как артистов, так и зрителей — авторы ни в коем случае не отменяют. Магия сказки заработает именно тогда, когда включится игра воображения.

Роль Герды исполнит Татьяна Трудова («Мещане», «Синьор из высшего общества»), роль Кая — Иван Санников, студент СПбГАТИ, роль Снежной королевы в очередь будут играть Диана Милютина и Лидия Шевченко.

Над спектаклем также работают художник Ильшат Вильданов, композитор Глеб Колядин, художник по свету Андрей Лебедь.

Начало в 19:00.

6+

Наталия Эфендиева

Виктория Волохова и Татьяна Трудова на репетиции спектакля «Снежная королева»
Виктория Волохова и Татьяна Трудова на репетиции спектакля «Снежная королева»Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром

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