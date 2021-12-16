Женитьба_net: Молодежный театр поищет общее между XIX и XXI веками с виртуальной помощью Гоголя

Пьеса Гоголя «Женитьба» имеет богатую театральную историю — ее многократно ставили и продолжают ставить как в столичных, так и в региональных театрах. 18 и 19 декабря премьера спектакля #Женитьба_net состоится на большой сцене Молодежного театра на Фонтанке.

Сомневающиеся в верности выбора жених Подколесин и невеста Агафья Тихоновна, предприимчивые сваха Фекла Ивановна и Кочкарев, кандидаты в женихи Яичница, Анучкин, Жевакин и другие персонажи суть типичные обыватели. Режиссер Александр Кладько меняет время действия пьесы с XIX века на наши дни и обнаруживает, что инфантильность, страх перед жизнью, неумение и нежелание общаться друг с другом не только не искоренились, а только усугубились в новом столетии. Герои спектакля #Женитьба_net живому общению предпочитают виртуальное, которое оказывается увлекательнее реального.

Художник-постановщик Александр Якунин, художник по свету Денис Дьяченко и видеорежиссер Валентин Суханов с помощью цифровых технологий создали на сцене выдуманный мир: видеоизображения сменяют друг друга в зависимости от места действия. Одели персонажей в костюмы разных эпох (художник также Александр Якунин): один герой носит костюм советских времен, другой — наряд, стилизованный под позапрошлое столетие, третьи — современные толстовки, платья и джинсы.



«Мы стараемся построить мостик между XIX и XXI веками, максимально сохраняя гоголевский текст. Его обаяние и «аромат». Потому что так сейчас не говорят: «Речь Гоголя уписиста и дуплиста», — остроумно заметил Абрам Терц. «Современная же речь упрощена до прагматичного примитива. Самые сложные чувства и человеческие переживания мы выражаем короткими смс или вообще смайлами. Ещё немного, и небезызвестная Эллочка-людоедка из романа «12 стульев», у которой словарный запас был из 30 слов, покажется нам верхом красноречия!» — рассказывает Александр Кладько.

