В Маяковке докажут, что стрит-арт — это прогресс, а не вандализм

Сотрудница общественной организации «Студия Горгона» Полина Киселевич уверяет даже, что стрит-арт — просто «хорошо забытая старая форма творческого проявления». Подробности узнаем в информационно-досуговом центре Маяковки «М-86». Бесплатно, 18+
Многие художники стрит-арта неспроста творят анонимно: вдохновение может нахлынуть спонтанно и огорчить не только жилищно-коммунальные службы, но и просто граждан — уличное искусство обычно провокационно. А стрит-арт «Студия Горгона» действует от обратного и формулирует свою цель как «создание социально-значимых проектов, затрагивающих все слои населения». Устраивает фестивали стрит-арта, снабжает пришедший народ баллончиками с красками, предоставляет объекты, где можно порисовать, — словом, направляет энергию в мирное русло. Некоторые проекты студии прямо так и заявлены: «против вандализма в городской среде». Тогда художники не рисуют, а наоборот, очищают фасады зданий, автобусные остановки, электрические подстанции и прочее.
О том, как стрит-арт преобразует пространства и приносит пользу городу и горожанам и что достигнуто за 20 лет (столько существует «Студия Горгона»), расскажет Полина Киселевич. Слушаем в «М-86» (Московский пр., 86) 18 декабря, начало в 17:00, подробности регистрации — на сайте библиотеки им. Маяковского в разделе «Мероприятия».
Александра Шеромова