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Театр на Васильевском представит «Горе от ума»

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16 и 17 декабря на большой сцене Театра на Васильевском пройдет премьера спектакля «Горе от ума». В тексте, который был написан 200 лет назад, театральные режиссеры продолжают находить мотивы и темы, отзывающиеся в дне сегодняшнем.

Фото: предоставлено театром
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«Эта пьеса — своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю», — рассказывает режиссер спектакля Руслан Нанава.

Художник Николай Слободяник установит на планшете сцены светлую стену высотой в три этажа, с четырнадцатью окнами и гигантскими золотыми воротами. В зависимости от эпизода будут меняться и смыслы декорации, порождая массу ассоциаций и образов. Мизансцены многонаселенного спектакля расположатся по вертикали — один герой может оказаться выше или ниже на несколько метров от другого — в зависимости от режиссерского замысла. Во втором акте будут сцены, в которых участвуют более трех десятков персонажей. С помощью визуального ряда, пластических этюдов и музыкального оформления (прозвучат как оперные арии, так и рок-композиции) авторы постараются донести смысл написанного драматургом Грибоедовым.

В роли Фамусова занят актер Александринского театра Сергей Паршин, в роли Чацкого — Александр Манцыгин, в роли Софьи — Светлана Смирнова-Марцинкевич / Анна Васильева, в роли Молчалина — Андрей Феськов / Булат Шамсутдинов.

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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