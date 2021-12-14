Театр на Васильевском представит «Горе от ума»

16 и 17 декабря на большой сцене Театра на Васильевском пройдет премьера спектакля «Горе от ума». В тексте, который был написан 200 лет назад, театральные режиссеры продолжают находить мотивы и темы, отзывающиеся в дне сегодняшнем.

«Эта пьеса — своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю», — рассказывает режиссер спектакля Руслан Нанава.



Художник Николай Слободяник установит на планшете сцены светлую стену высотой в три этажа, с четырнадцатью окнами и гигантскими золотыми воротами. В зависимости от эпизода будут меняться и смыслы декорации, порождая массу ассоциаций и образов. Мизансцены многонаселенного спектакля расположатся по вертикали — один герой может оказаться выше или ниже на несколько метров от другого — в зависимости от режиссерского замысла. Во втором акте будут сцены, в которых участвуют более трех десятков персонажей. С помощью визуального ряда, пластических этюдов и музыкального оформления (прозвучат как оперные арии, так и рок-композиции) авторы постараются донести смысл написанного драматургом Грибоедовым.

