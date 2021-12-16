«Балтийский дом» приглашает в музыкальное путешествие по «Королевству кривых зеркал»

18 и 19 декабря на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера музыкального спектакля «Королевство кривых зеркал». Одноименный фильм одного из главных советских киносказочников Александра Роу, поставленный по повести Виталия Губарева, знаком, пожалуй, всем, кто родился и вырос в советское время. История про девочку Олю, которая отправляется в Зазеркалье, где видит себя со стороны, несла в себе прежде всего воспитательный посыл: пережив массу приключений, маленькая героиня меняется в лучшую сторону.

Режиссер Наталья Индейкина сочинила захватывающий и очень музыкальный спектакль. Под композиции, написанные ею же, можно будет не только петь, но и энергично танцевать. Художник-постановщик Юлия Гольцова придумала яркие костюмы и соответствующую сказке сценографию: будет здесь и большое кривое зеркало, через которое главная героиня попадет в другой мир, и страшный замок, где обитают Анидаг, Абаж, Йагупоп и Нушрок, и фантасмагорические видеопроекции.



Над спектаклем также работают композитор Владимир Баскин, балетмейстер Евгения Хробостова, художник по свету Константин Удовиченко.



Олю и ее «близняшку» сыграют Валентина Коровникова и Полина Гараненкова.



Начало в 12:00.



6+



Наталия Эфендиева

