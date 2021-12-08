Тим Рот, Вики Крипс и Мия Васиковска отправятся к Бергману

С 16 декабря в кино начнут показывать «Остров Бергмана», кино для знающих и понимающих от француженки Мии Хансен-Леве. Мощный актерский ансамбль — бёртоновская Алиса Мия Васиковска, дива современного европейского кино Вики Крипс, Тим Рот, наконец, — разыгрывает здесь глубоко кинематографическую и кинематографичную историю. Супруги-киношники приезжают на остров Форе, где прожил последние десятилетия своей жизни Бергман. Теперь это место массового паломничества синефилов со всего света. Но для героев туризм оборачивается тяжким испытанием — они начинают сами жить, как аутичные, замкнутые, нервные герои фильмов Бергмана, и не могут выбраться из этого замкнутого круга.
18+
Иван Чувиляев