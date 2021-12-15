«Аллегро» не помог. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд в страну

Власти Финляндии могут ввести новые ограничения на въезд в страну из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, в том числе из России. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.



«Меры безопасности в области здравоохранения будут усилены, а существующие ограничения на внешних границах будут продлены до 16 января 2022 года», — сказано на сайте ведомства.



Предполагается, что с 21 декабря Финляндия будет требовать у въезжающих наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки), несмотря на то, прошел ли человек вакцинацию.

