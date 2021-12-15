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«Аллегро» не помог. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд в страну

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Власти Финляндии могут ввести новые ограничения на въезд в страну из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, в том числе из России. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.

«Меры безопасности в области здравоохранения будут усилены, а существующие ограничения на внешних границах будут продлены до 16 января 2022 года», — сказано на сайте ведомства.

Предполагается, что с 21 декабря Финляндия будет требовать у въезжающих наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки), несмотря на то, прошел ли человек вакцинацию.

Решение о новых ограничениях правительство обсудит в четверг, 16 декабря.

«Фонтанка» писала, что 12 декабря из Петербурга в Хельсинки отправился первый с начала пандемии скоростной поезд «Аллегро‎». При этом запуск железнодорожного сообщения не означает автоматического открытия границы для российских туристов. В посольстве уточнили, что у некоторых категорий россиян все же есть возможность приехать в Финляндию на поезде.

Категории граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию, постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Финляндией на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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Комментарии (2)

Piter Russo
На кой алегро вообще запустили... слишком мало пассажиров по правилам финнов могут к ним поехать
LiChaBaTa
На Финляндию давно забили.
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