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Страна для жизни. Сергея Тихановского отправили в колонию усиленного режима почти на 20 лет

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Супруга оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии приговорили к 18 годам тюрьмы за якобы попытку организации массовых беспорядков.

«Блогер [Сергей Тихановский] приговорен к 18 годам колонии усиленного режима», — сообщает 14 декабря «Белта» со ссылкой на решение Гомельского областного суда.

Суд над оппозиционером проходил на выездном заседании в следственном изоляторе. Тихановского признали виновным по двум статьям УК республики: «организация массовых беспорядков» и «разжигании вражды».

Жена блогера уже прокомментировала приговор. «Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться», — заявила Светлана Тихановская.

Сергей Тихановский стал известен после создания блога «Страна для жизни», где рассказывал о жизни простых белорусов и записывал интервью с оппозиционерами. В мае 2020 года он объявил о своих президентских амбициях, однако ЦИК ему отказал. Тогда свою кандидатуру выставила его супруга — Светлана. Во время пикета по сбору подписей Тихановского задержали. Председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина тогда заявила, что он организовывал не сбор подписей, а митинги.

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