В Петербурге снова наказывают за плохую уборку снега. Штрафы превышают 2 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга снова обнаружила некачественно очищенные от снега и наледи крыши и территории. В прошлую пятницу несколько организаций оштрафовали за это на 2 миллиона 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства 13 декабря.



На выходных специалисты осмотрели 205 крыш нежилых зданий, и 87 из них были убраны плохо. Речь идет, в том числе, о зданиях Технологического института, Университета технологии и дизайна и Военно-медицинской академии имени Кирова. Также специалисты ГАТИ выявили нарушения на 29 из 62 осмотренных территорий и на 16 площадках из 72 зон производства работ.

