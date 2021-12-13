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В Петербурге снова наказывают за плохую уборку снега. Штрафы превышают 2 млн рублей

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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга снова обнаружила некачественно очищенные от снега и наледи крыши и территории. В прошлую пятницу несколько организаций оштрафовали за это на 2 миллиона 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства 13 декабря.

На выходных специалисты осмотрели 205 крыш нежилых зданий, и 87 из них были убраны плохо. Речь идет, в том числе, о зданиях Технологического института, Университета технологии и дизайна и Военно-медицинской академии имени Кирова. Также специалисты ГАТИ выявили нарушения на 29 из 62 осмотренных территорий и на 16 площадках из 72 зон производства работ.

Ранее ГАТИ сообщала об уборочных штрафах на 4 миллиона рублей, а также о 45 возбужденных административных делах.

Кроме того, после проверки жилого фонда Государственной жилищной инспекцией было также возбуждено 40 административных дел. Общая сумма штрафных санкций составила более 8 млн рублей.

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Комментарии (10)

Alex000
Есть мысль, что куда сложнее будет обнаружить "качественно очищенные от снега и наледи крыши и территории".

Не то, чтобы совсем невозможно, но близко к тому.
Ankor
Кроме центра, где-то убирают снег? Север утонул в снегу. Вообще не убирают.
AP-SPb
В Центральном районе штраф лежит на каждом тротуаре, на проезжей части каждой улицы. Не на смешные несколько миллионов. На миллиарды. Штрафуй - не хочу.
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