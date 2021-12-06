В Петербурге возбудили 45 административных дел из-за плохой уборки снега

С начала снегопадов сотрудники ГАТИ осмотрели 105 крыш нежилых зданий, нарушения нашли на 35. Из 97 дворов, территорий ТЦ, АЗС и дилерских центров снег был плохо убран на 57. В 257 зонах производства работ также не соблюдали нормативы по уборке.



«Собственники обязаны обеспечить не только уборку территории, но и своевременный вывоз снега со своей территории. За нарушение порядка уборки территорий и кровель зданий от снега и наледи предусмотрен штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей», — подчеркнули в ГАТИ.