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В Петербурге возбудили 45 административных дел из-за плохой уборки снега

Государственная административно-техническая инспекция обнаружила нарушения при уборке снега в Петербурге. Как сообщили в ведомстве 6 декабря, по результатам проверок возбуждены 45 административных дел.

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С начала снегопадов сотрудники ГАТИ осмотрели 105 крыш нежилых зданий, нарушения нашли на 35. Из 97 дворов, территорий ТЦ, АЗС и дилерских центров снег был плохо убран на 57. В 257 зонах производства работ также не соблюдали нормативы по уборке.

«Собственники обязаны обеспечить не только уборку территории, но и своевременный вывоз снега со своей территории. За нарушение порядка уборки территорий и кровель зданий от снега и наледи предусмотрен штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей», — подчеркнули в ГАТИ.

Ранее губернатор Александр Беглов поддержал горожан, недовольных уборкой города. В отставку ушел глава Калининского района Иван Громов. По информации «Фонтанки», его увольнение было связано с неудовлетворительной уборкой снега в районе.

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Комментарии (4)

Mai
Не убирайте снег пожалуйста. Дайте полюбоваться настоящей зимней прелестью и поскрипеть снежком под ногами вместо ежегодной вездесущей слякоти реагентов. Благодаря сугробам и обилию снежной массы уменьшилось количество автомобилей в Центральном районе. Благодать.
Свободу Лёхе!
А кто оштрафует тех, кто штрафует? ;
Danik
Дела возбудились и убрали снег?
Смысл в штрафах? Типа, работали, вот отмазка, а снег все так и лежит?
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