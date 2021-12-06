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Беглов поддержал горожан, недовольных уборкой после «Бенедикта»

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Губернатор Александр Беглов заявил, что разделяет недовольство горожан скоростью уборки Петербурга после «Бенедикта», и пообещал сделать оргвыводы.

«В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий снежного циклона «Бенедикт». В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю», — сказал Беглов 6 декабря в традиционном радиообращении.

По его словам, «профильным руководителям даны необходимые указания», усилено взаимодействие с местным самоуправлением и федеральными структурами, от которых зависит, в том числе, борьба с нарушениями правил парковки.

«Будут сделаны организационные выводы», — пообещал Беглов.

«Фонтанка» писала, что 30 ноября Петербург оказался во власти циклона «Бенедикт», который принес обильные снегопады. Что творилось на улицах города — смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (15)

266818581
Ну да, справились. Пусть на Шпалерную выйдет посмотрит как справились, там от Смольного не шибко далеко.
Penetrator9000
Не надо никаких выводов, наконец-то соль не сыпят! Сейчас выводы сделают и будем в солевом растворе плавать.
***_555
А сам-то он тогда на что?
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