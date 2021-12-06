Беглов поддержал горожан, недовольных уборкой после «Бенедикта»

Губернатор Александр Беглов заявил, что разделяет недовольство горожан скоростью уборки Петербурга после «Бенедикта», и пообещал сделать оргвыводы.



«В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий снежного циклона «Бенедикт». В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю», — сказал Беглов 6 декабря в традиционном радиообращении.



По его словам, «профильным руководителям даны необходимые указания», усилено взаимодействие с местным самоуправлением и федеральными структурами, от которых зависит, в том числе, борьба с нарушениями правил парковки.

