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Из-за плохой уборки снега в Петербурге ГАТИ оштрафовала виновных на 4 млн рублей

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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга из-за плохой уборки снега и наледи оштрафовала различные организации на 4 млн рублей. Как сообщили в ведомстве 10 декабря, только на этой неделе инспекция вынесла 30 постановлений из-за некачественной уборки зон производства работ и внутриквартальных территорий.

Четвертую часть от штрафных санкций придется понести жилкомсервисам, которые обслуживают Московский, Калининский, Красногвардейский, Кировский, Красносельский, Фрунзенский и Приморский районы.

В начале недели из-за плохой уборки снега ГАТИ возбудила 45 административных дел. Инспекция выявила нарушения на 35 крышах, 57 территориях и в 257 зонах производства работ.

Помимо этого после проверки жилого фонда Государственной жилищной инспекцией было также возбуждено 40 административных дел. Общая сумма штрафных санкций составила более 8 млн рублей.

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Комментарии (3)

Параллакс
Тарифы на уборку все равно вырастут с НГ.
Так что всё вышеуказанное в статье уже заложено в повышение.
SlawaPiter
Так "освоили" они куда больше...
Annonym
А почему в списках ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» не значится в списках ? Учитывая что Сначала они допустили что бы Снег спресовался по ногами пешеходов до состояния Утоптанной Корки снега над Асфальтом или Плиткой во дворах местами Толщиной 5 СМ или более ...
Но Почему то Петроградского района в списках нет Учитывая "Хребет Беглова" и то что только сейчас а именно Сегодня утром только на каждой 2 Улице видно Лиц южной наружности в Зеленых жилэтках без каких либо Указаний на Принадлежность которые Снимают корку Утоптанного снега с Улиц например Ленина ... просто чудесная управляющая Компания Снег не убирает , Сосоульки сбрасывает только когда уже Люди образно "Идут на Смольный" и главное Ни каких Штрафов не получает просто Чудеса какие то ...
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