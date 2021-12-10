Из-за плохой уборки снега в Петербурге ГАТИ оштрафовала виновных на 4 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга из-за плохой уборки снега и наледи оштрафовала различные организации на 4 млн рублей. Как сообщили в ведомстве 10 декабря, только на этой неделе инспекция вынесла 30 постановлений из-за некачественной уборки зон производства работ и внутриквартальных территорий.



Четвертую часть от штрафных санкций придется понести жилкомсервисам, которые обслуживают Московский, Калининский, Красногвардейский, Кировский, Красносельский, Фрунзенский и Приморский районы.

