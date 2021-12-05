В Петербурге число подключенных к ИВЛ пациентов с COVID-19 за два месяца выросло на 40 процентов

Выход на коронавирусное плато, о котором заявил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, сопровождается ростом тяжелых больных COVID-19. За пару месяцев при одинаковой заболеваемости число пациентов в реанимации и на ИВЛ выросло на треть.



«Фонтанка» сопоставила больничную статистику от 5 декабря с данными начала октября, когда фиксировалось такое же количество суточных заражений — около 2500.

По данным Смольного, на сегодня в реанимации находятся 592 человека. Два месяца назад их было меньше на 24% — 478.