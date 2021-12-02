FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Комздрав: Петербург вышел на плато по коронавирусу

Петербург вышел на плато по росту заболеваемости коронавирусом, инфекция стала распространяться по городу медленнее. Об этом 2 декабря заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

5
Печать

«Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю <...> о том, что мы вышли на некое плато. <...> Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — цитирует главу петербургского комздрава ТАСС.

По словам Лисовца, ежедневно от коронавируса прививаются более 450 петербуржцев на 100 тысяч населения. Глава комитета делает вывод, что темпы вакцинации в Петербурге выше, чем в среднем по стране. Также он заявляет, что в городе свободны более 25% коек для коронавирусных пациентов, что свидетельствует о сокращении числа больных в стационарах.

За ноябрь количество «ковидных» коек в Петербурге сократили с 9,4 тысяч до 7,9 тысяч, закрыли один из павильонов госпиталя в «Ленэкспо», перевели в обычный режим работы Госпиталь ветеранов войн.

Тем временем третий день подряд в Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусом, как и число госпитализаций. За минувший день в городе выявили 2 623 случая заражения (накануне — 2 419).

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

graail
В США один из министров обороны, выпрыгнул из окна небоскреба, с криками русские идут. Чего и желаю нашим чиновникам кормящихся от ковида.
262224921
Ситуация стабилизировалась? Так может госпитали начнёте строить профильные ?
Ref
Когда в наш город приходят морозы- все ОРВи традиционно отступают. Главное чтобы под Новый год потепление не началось.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1