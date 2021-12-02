Комздрав: Петербург вышел на плато по коронавирусу

«Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю <...> о том, что мы вышли на некое плато. <...> Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — цитирует главу петербургского комздрава ТАСС.



По словам Лисовца, ежедневно от коронавируса прививаются более 450 петербуржцев на 100 тысяч населения. Глава комитета делает вывод, что темпы вакцинации в Петербурге выше, чем в среднем по стране. Также он заявляет, что в городе свободны более 25% коек для коронавирусных пациентов, что свидетельствует о сокращении числа больных в стационарах.

