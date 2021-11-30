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В Петербурге закрыли один из павильонов «Ленэкспо». В госпитале остаются 120 человек

Седьмой павильон «Ленэкспо» в Петербурге сворачивает работу и будет законсервирован. В городе снижается количество госпитализаций больных коронавирусом.

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Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению 30 ноября, в седьмом павильоне «Ленэкспо» завтра пройдет заключительная дезинфекция. «Всего за время пандемии силами персонала Госпиталя для ветеранов войн в 7-ом павильоне пролечено 6356 пациентов, в том числе во время «четвертой волны» — 603 человека», — добавили в Смольном.

Пятый корпус госпиталя продолжает работу, в нём остаются на лечении 120 человек, в том числе 9 пациентов находятся в реанимации. На сегодняшнее утро в Петербурге свободны более 2200 коек для лечения коронавирусных больных.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 103 случая COVID-19, госпитализировали 249 человек. Заболеваемость впервые за неделю пошла на спад.

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