В Петербурге закрыли один из павильонов «Ленэкспо». В госпитале остаются 120 человек

Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению 30 ноября, в седьмом павильоне «Ленэкспо» завтра пройдет заключительная дезинфекция. «Всего за время пандемии силами персонала Госпиталя для ветеранов войн в 7-ом павильоне пролечено 6356 пациентов, в том числе во время «четвертой волны» — 603 человека», — добавили в Смольном.



Пятый корпус госпиталя продолжает работу, в нём остаются на лечении 120 человек, в том числе 9 пациентов находятся в реанимации. На сегодняшнее утро в Петербурге свободны более 2200 коек для лечения коронавирусных больных.

