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Первая больница в Петербурге вернулась с «коронавирусного фронта»

Основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице перешел с коронавируса на прием плановых и экстренных больных. Развернуто 832 койки для неинфекционных пациентов.

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Как сообщил 25 ноября председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, выбор первого учреждения для обратного перепрофилирования был не случаен.

«Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании», — отметили в комздраве.

При этом недавно возведенный стационар-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на 405 коек продолжит прием больных с COVID-19. Как писала «Фонтанка», ранее в Петербурге свернули 200 коек в «Ленэкспо».

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Комментарии (1)

Kostyn
Мой знакомый два года стоял в очереди на операцию на плече, с установкой там каких то механизмов. Интересно, а теперь сколько лет понадобиться отстоять в очереди на подобную операцию...
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