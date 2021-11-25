Первая больница в Петербурге вернулась с «коронавирусного фронта»

Как сообщил 25 ноября председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, выбор первого учреждения для обратного перепрофилирования был не случаен.
«Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании», — отметили в комздраве.
При этом недавно возведенный стационар-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на 405 коек продолжит прием больных с COVID-19. Как писала «Фонтанка», ранее в Петербурге свернули 200 коек в «Ленэкспо».