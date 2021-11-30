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«У Оксимирона такого не было» В Госдуме назвали рэперов, которым не грозит суд

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Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции «Говорит Москва» привела примеры рэперов, тексты которых не вызывают беспокойства властей своим содержанием.

«У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье, — цитирует ее СМИ. — Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели».

Напомним, в конце ноября конфликт с властями обострился у Моргенштерна. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. 24 ноября СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России, якобы в Арабские Эмираты. 26 ноября было объявлено об остановке продаж билетов на его московское выступление, которое решили перенести на весну. 29 ноября появилась информация о том, что администрация президента может вести переговоры с артистом о его возвращении в страну, однако пресс-секретарь главы государства назвал сообщение «уткой».

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Комментарии (3)

SU LUX INN
у Басты все треки действительно хорошие, добрые! это Достойный музыкант, Хороший голос - на него можно ориентироваться молодежи! а вот есть отвратительные реперы типа АК-47 или Ноггано - у них тесты сплошная пропаганда, оскорбления Полиции, разврат, пьянство, наркотики! их всех надо бы отправить в те Места, про которые они поют, а еще и оштрафовать!
perrkele_sattana
наконец-то у нас появился знаток и ценитель речетатива под ритм (рэп) и та Драпеко
mr029
Я правильно понимаю, что для привлечения к ответственности, надо всё это вот "творчество" переслушивать, вдумываться да ещё и не по одному разу?
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