«Это утка». В Кремле опровергли переговоры с Моргенштерном о возвращении в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что администрация президента якобы ведет переговоры с рэпером Моргенштерном о его возвращении в Россию.

«Нет, это утка», — заявил Песков в комментарии РИА Новости в понедельник, 29 ноября.

О возможных переговорах АП с продюсером Моргенштерна по этому поводу ранее сообщил Znak.com. По данным издания, речь шла о том, что артисту якобы разрешат продолжить свою концертную деятельность и ведение бизнеса в стране лишь при условии сотрудничества с представителями власти. В ином случае ему якобы пообещали проблемы, в том числе и со Следственным комитетом.



По данным СМИ, Моргенштерн сейчас находится в ОАЭ. Рэпер покинул Россию 24 ноября. За день до этого глава СК Александр Бастрыкин в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». Адвокат исполнителя Сергей Жорин сказал, что это вызвало у него недоумение.

26 ноября в Москве остановили продажи билетов на концерт Моргенштерна. Позже стало известно, что концерт перенесен на 2022 год. Директор исполнителя сослался на некий «внутренний момент».

Московское управление СК проверяет творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков. По версии следствия, целевая аудитория певца состоит по большей части из подростков, а в основном контенте он пропагандирует «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Ранее Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.

