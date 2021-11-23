Бастрыкин обвинил Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». Эти рассуждения прозвучали 23 ноября в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА.



«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя», — сказал Бастрыкин.



Напомним, что московское управление СК проверяет творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков. По версии следствия, целевая аудитория певца состоит по большей части из подростков, а в основном контенте пропагандирует «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

