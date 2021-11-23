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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях»

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». Эти рассуждения прозвучали 23 ноября в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя», — сказал Бастрыкин.

Напомним, что московское управление СК проверяет творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков. По версии следствия, целевая аудитория певца состоит по большей части из подростков, а в основном контенте пропагандирует «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Ранее Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.

В июне Моргенштерна уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. За это же нарушение был оштрафован и блогер Юрий Дудь — запрещенный контент нашли в интервью с Моргенштерном и Ивангаем.

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Комментарии (8)

alex715-6
Старик совсем берега попутал: торговля и пропаганда- два разных состава. Далеко не фанат Моргенштерна, но стоит заморочиться по клевете.
Владислав М
Этот Бастрыкин готов ответить за свои слова в суде?
hal9000
Я бы лучше проверил все спортивные секции...вот где где..а там как раз и подсаживают на наркоту..Моргерштерн все открыто делает..а там как раз все скрытно в кругу определенных кружков..и причем партии впаривают нехилые..именно через спортивные секции борцов боксеров идет массовая торговля наркотой..
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