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«Мы сейчас в большом отличном цирке». Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах

Рэпер Моргенштерн признан виновным в пропаганде наркотиков

Суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в своих песнях и клипах.

Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на адвоката музыканта, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Уточняется, что на судебное заседание Моргенштерн приехал на небесно-голубом спорткаре McLaren 570S, стоимость которого в России может составлять от 15–16 млн рублей.

«Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное», — заявил рэпер в своём последнем слове в суде. Свою вину он не признал.

Ранее «Фонтанка» писала, что административное дело о пропаганде наркотиков в отношении Моргенштерна завели за его клипы «Розовое вино — 2» и Family.

В марте этого года в правоохранительные органы обратился депутат от ЛДРП Дмитрий Носов. Он требовал проверки творчества рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Отсмотром клипов занялось Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. По итогам исследования было возбуждено административное дело.

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Комментарии (1)

dimas062
Несмотря на моё негативное к нему отношение, он прав - "«Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке....»"
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