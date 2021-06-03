«Мы сейчас в большом отличном цирке». Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах

Суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в своих песнях и клипах.



Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на адвоката музыканта, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.



Уточняется, что на судебное заседание Моргенштерн приехал на небесно-голубом спорткаре McLaren 570S, стоимость которого в России может составлять от 15–16 млн рублей.



«Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное», — заявил рэпер в своём последнем слове в суде. Свою вину он не признал.

