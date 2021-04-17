Клипы рэпера Моргенштерна «Розовое вино — 2» и Family оценили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Представитель артиста эту информацию не комментирует.

«Возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова», — рассказал собеседник агентства 17 апреля.