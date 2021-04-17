FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Против рэпера Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков

Полиция предлагает Моргенштерну ответить за пропаганду наркотиков в клипах

Клипы рэпера Моргенштерна «Розовое вино — 2» и Family оценили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Представитель артиста эту информацию не комментирует.

«Возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова», — рассказал собеседник агентства 17 апреля.

Таким образом, Моргенштерну может грозить административный штраф до 1 млн рублей.

Как писала «Фонтанка», в марте в Генпрокуратуру пришло сообщение директора Лиги безопасного Интернета Мизулиной о необходимости проверки творчества рэпера Моргенштерна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний