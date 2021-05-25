Клипы Моргенштерна посмотрят в суде. В Москве назначили заседание по административному делу в отношении рэпера

«Фонтанка» писала, что в марте этого года в правоохранительные органы обратился депутат от ЛДРП Носов. Он требовал проверки творчества рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Отсмотром клипов занялось управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. По итогам исследования было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков.

Зюзинский районный суд Москвы назначил заседание, на котором будет рассмотрено административное дело о пропаганде наркотиков в клипах рэпера Моргенштерна «Розовое вино - 2» и Family.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил СМИ, что потребовал лингвистической экспертизы творчества Моргенштерна. Позиция его подзащитного заключается в том, что пропаганды в роликах не было.



Помимо депутатов, клипы рэпера активно не нравились Лиге безопасного Интернета. Её директор также обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков.

