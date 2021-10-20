Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков в интервью с Моргенштерном и Ивангаем

Блогер Юрий Дудь 20 октября признан виновным в пропаганде наркотических средств на своем ютуб-канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда. Со дня первого заседания по этому делу прошло три месяца.
«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В суде также добавили, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее «Фонтанка» писала, что дело на Дудя появилось после жалобы «Лиги безопасного интернета», возглавляемой дочерью Елены Мизулиной — Екатериной Мизулиной. На начальном этапе судебного процесса Юрию Дудю грозил штраф 1,5 млн рублей.