Суд назначил экспертизу выпусков Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков

Постановление об исследовании выпусков Дудя Зюзинский суд Москвы вынес 23 июля на первом заседании. Спорными, по мнению полиции, являются интервью журналиста с блогером Ивангаем и певцом Моргенштерном.



В отношении Дудя составлен протокол по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием сети «Интернет»). Она предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для физлиц или 90-дневную приостановку деятельности юрлиц.



Дело Дудя появилось после заявления Лиги безопасного Интернета. Это вторая попытка рассмотреть протокол. Первый раз Зюзинский суд вернул материалы полиции для устранения недостатков.

