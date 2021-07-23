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Суд назначил экспертизу выпусков Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков

По делу журналиста Юрия Дудя, обвиняемого в пропаганде наркотиков, назначили психолого-лингвистическую экспертизу.

Постановление об исследовании выпусков Дудя Зюзинский суд Москвы вынес 23 июля на первом заседании. Спорными, по мнению полиции, являются интервью журналиста с блогером Ивангаем и певцом Моргенштерном.

В отношении Дудя составлен протокол по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием сети «Интернет»). Она предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для физлиц или 90-дневную приостановку деятельности юрлиц.

Дело Дудя появилось после заявления Лиги безопасного Интернета. Это вторая попытка рассмотреть протокол. Первый раз Зюзинский суд вернул материалы полиции для устранения недостатков.

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Комментарии (2)

Жора__
Лига безопасного интернета?!!! Чтаааа? Лига дармоедов и присосавшихся к бюджету!
SNOW
Дудя Зюзинский
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