Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина «о торговле наркотиками в соцсетях»

Глава СКР заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях» в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА.

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал адвокат Сергей Жорин РИА Новости 23 ноября.

Адвокат рэпера Моргенштерна прокомментировал высказывание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что певец «торгует наркотиками в социальных сетях».

Московское управление СК проверяет творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков. По версии следствия, целевая аудитория певца состоит по большей части из подростков, а в основном контенте пропагандирует «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».



Ранее Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.



В июне Моргенштерна уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. За это же нарушение был оштрафован и блогер Юрий Дудь — запрещенный контент нашли в интервью с Моргенштерном и Ивангаем.

