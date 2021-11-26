В Москве приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна

В Москве приостановили продажу билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен состояться 26 ноября.

«Продажи временно приостановлены организатором», — сообщается на сайте клуба.

Накануне артиста будто бы видели садящимся на поезд в Минск. Концертный директор Моргенштерна рассказал, что там у рэпера запланировано частное мероприятие.

Глава СКР Александр Бастрыкин накануне в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». Адвокат исполнителя Сергей Жорин сказал, что это вызвало у него недоумение.

