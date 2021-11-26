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В Москве приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна

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В Москве приостановили продажу билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен состояться 26 ноября.

«Продажи временно приостановлены организатором», — сообщается на сайте клуба.

Накануне артиста будто бы видели садящимся на поезд в Минск. Концертный директор Моргенштерна рассказал, что там у рэпера запланировано частное мероприятие.

Глава СКР Александр Бастрыкин накануне в ходе онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». Адвокат исполнителя Сергей Жорин сказал, что это вызвало у него недоумение.

Московское управление СК проверяет творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков. По версии следствия, целевая аудитория певца состоит по большей части из подростков, а в основном контенте пропагандирует «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Ранее Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.

В июне Моргенштерна уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. За это же нарушение был оштрафован и блогер Юрий Дудь — запрещенный контент нашли в интервью с Моргенштерном и Ивангаем.

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Комментарии (1)

hal9000
Каждый слышит свое..я лично тока про жопу у него слышал..какие там наркотики??..не знаю..но честно гипер жопы у женщин не очень..с возрастом у них они превращаются в огромные пердаки..упор в треннировках на задницу не рекомендовал бы..она по природе у женщин итак нормально..за талией надо смотреть осанка жир сжигать..а жопу качать чтоб с возрастом вырос огромный пердак??..ну незнаю..на любителя..
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