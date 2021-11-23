Для показа на телевидении из сериала «Вертинский» уберут часть сцен

«Сериал выйдет в варианте «16+».<...> Большинство версий, которые выходят и будут выходить сначала на платформах, они будут иметь, скажем так, менее толерантную версию, потому что это выбор человека — платить за то, что он будет смотреть», — приводит агентство слова Эрнста.

Сериал про знаменитого шансонье вышел на стриминг-платформе KION в сентябре 2021 года. Он рассказывает об интимных подробностях личной жизни Вертинского.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что Роскомнадзор хочет приравнять онлайн-кинотеатры к телеканалам, запретив мат в кино. А на некоторые российские онлайн-кинотеатры были составлены протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». В частности, оштрафовали сервис Megogo — в фильме «Никто не знает про секс» ведомство нашло нецензурную брань и эксплуатацию темы секса, в то же время фильм был маркирован 16+, в то время как должен был иметь пометку 18+.

