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Для показа на телевидении из сериала «Вертинский» уберут часть сцен

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На Первом канале выйдет отредактированная версия сериала «Вертинский». Об этом 23 ноября рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст на Международном конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей, сообщает ТАСС.

«Сериал выйдет в варианте «16+».<...> Большинство версий, которые выходят и будут выходить сначала на платформах, они будут иметь, скажем так, менее толерантную версию, потому что это выбор человека — платить за то, что он будет смотреть», — приводит агентство слова Эрнста.

Сериал про знаменитого шансонье вышел на стриминг-платформе KION в сентябре 2021 года. Он рассказывает об интимных подробностях личной жизни Вертинского.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Роскомнадзор хочет приравнять онлайн-кинотеатры к телеканалам, запретив мат в кино. А на некоторые российские онлайн-кинотеатры были составлены протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». В частности, оштрафовали сервис Megogo — в фильме «Никто не знает про секс» ведомство нашло нецензурную брань и эксплуатацию темы секса, в то же время фильм был маркирован 16+, в то время как должен был иметь пометку 18+.

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Комментарии (6)

Mafioza
То есть только пел,но ни с кем не спал?..а еще не пил и не курил,только родину любил..
зачем тогда вообще на тв показывать сериалы о жизни знаменитых людей,никто из которых не был образцом подражания и подавать это нужно будет лишь в купированном виде?и потом еще врать об ошеломлящем рейтинге показа)
sakorol
избиение голубых фашистами наверно уберут
vivich
правильно сделают, что урежут
некоторые сцены безобразны своей неэстетичностью
та самая разница между эротикой и порнографией
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